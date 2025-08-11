लव स्टोरी में रोड़ा बनने पर टीचर ने ट्यूशन जा रही छात्रा को मारी गोली, भीड़ ने फूंका स्कूली वाहन

Bihar Crime: बिहार के समस्तीपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल प्रेम में एक शिक्षक कातिल बन गया और उनकी लव स्टोरी में बाधा बन रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। टीचर ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब छात्रा अन्य दिनों की तरह सोमवार को भी दरभंगा जिला के बहेड़ी स्थित एक कोचिंग में पढ़ने जा रही थी। बताया जा रहा है कि छात्रा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी।
दरअसल, छात्रा पगडंडी से होते हुए बगीचे के रास्ते जा रही थी। तभी परसा और बघौनी गांव के बीच उसको गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में अस्पताल ले गए। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मामले में परिजनों ने कहा कि पहले भी शिक्षक छात्रा को जान से मारने की धमकी दे चुका है। दरअसल, शिक्षक का किसी से प्रेम संबंध था, जिसका छात्रा विरोध कर रही थी। शिक्षक ने इसी रंजिश के चलते छात्रा को गोली मारी।
वहीं आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। ग्रामीणों ने स्कूल के एक वाहन को भी आग लगा दी।
मामले में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि आरोपी शिक्षक द्वारा छात्रा को पहले जान से मारने की धमकी देने पर थाने में आवेदन दिया था। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इलाके में घटना के बाद तनाव देखा जा रहा है।