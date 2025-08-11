लव स्टोरी में रोड़ा बनने पर टीचर ने ट्यूशन जा रही छात्रा को मारी गोली, भीड़ ने फूंका स्कूली वाहन

Bihar Crime: बिहार के समस्तीपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल प्रेम में एक शिक्षक कातिल बन गया और उनकी लव स्टोरी में बाधा बन रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। टीचर ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब छात्रा अन्य दिनों की तरह सोमवार को भी दरभंगा जिला के बहेड़ी स्थित एक कोचिंग में पढ़ने जा रही थी। बताया जा रहा है कि छात्रा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी।