राष्ट्रीय

लव स्टोरी में रोड़ा बनने पर टीचर ने ट्यूशन जा रही छात्रा को मारी गोली, भीड़ ने फूंका स्कूली वाहन

Bihar Murder News: बिहार में एक टीचर ने प्रेम संबंध में बाधा बनने पर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने स्कूली वाहन को आग के हवाले कर दिया।

समस्तीपुर

Ashib Khan

Aug 11, 2025

टीचर ने छात्रा की गोली मारकर की हत्या (Photo-Patrika)

Bihar Crime: बिहार के समस्तीपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल प्रेम में एक शिक्षक कातिल बन गया और उनकी लव स्टोरी में बाधा बन रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। टीचर ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब छात्रा अन्य दिनों की तरह सोमवार को भी दरभंगा जिला के बहेड़ी स्थित एक कोचिंग में पढ़ने जा रही थी। बताया जा रहा है कि छात्रा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी।

गोली मारकर की हत्या

दरअसल, छात्रा पगडंडी से होते हुए बगीचे के रास्ते जा रही थी। तभी परसा और बघौनी गांव के बीच उसको गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में अस्पताल ले गए। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पूर्व प्रेमी दे रहा था फोटो लीक करने की धमकी, पुलिस ने नहीं सुनी शिकायत, चली गई मेरी बेटी- पिता ने बयान किया दर्द
राष्ट्रीय
image

आक्रोशित हुए लोग

इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मामले में परिजनों ने कहा कि पहले भी शिक्षक छात्रा को जान से मारने की धमकी दे चुका है। दरअसल, शिक्षक का किसी से प्रेम संबंध था, जिसका छात्रा विरोध कर रही थी। शिक्षक ने इसी रंजिश के चलते छात्रा को गोली मारी।

स्कूल वाहन को लगाई आग

वहीं आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। ग्रामीणों ने स्कूल के एक वाहन को भी आग लगा दी। 

पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

मामले में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि आरोपी शिक्षक द्वारा छात्रा को पहले जान से मारने की धमकी देने पर थाने में आवेदन दिया था। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इलाके में घटना के बाद तनाव देखा जा रहा है।

पत्नी ने 9वीं में पढ़ने वाली बेटी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, कटे कान और छाता से खुला राज
राष्ट्रीय
image

11 Aug 2025 05:20 pm

लव स्टोरी में रोड़ा बनने पर टीचर ने ट्यूशन जा रही छात्रा को मारी गोली, भीड़ ने फूंका स्कूली वाहन

