एसिड अटैक का सच आया सामने, रेप केस से बचने के लिए पिता ने किया बेटी का इस्तेमाल

पुलिस ने जब एसिड अटैक की जांच शुरू की तब धीरे-धीरे मामले की परत खुलने लगी। पीड़िता ने जिस जगह एसिड अटैक होने की घटना बताई थी वहां के आसपास के CCTV फुटेज में बाइक सवार तीनों युवक कहीं नजर नहीं आए थे। पुलिस की जांच में यह भी पता चला था कि जिस वक्त की घटना बताई गई थी, उस दौरान जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ करोलबाग इलाके में मौजूद था। उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल, CCTV फुटेज भी निकाली गई, जिसमें इसकी पुष्टि हुई। जिस बाइक से तीनों के भागने की बात कही गई, वह भी करोलबाग में मिली। घटनास्थल पर तेजाब का कोई भी निशान, बोतल या कांच नहीं मिला।