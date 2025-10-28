एसिड अटैक का सच आया सामने, रेप केस से बचने के लिए पिता ने किया बेटी का इस्तेमाल

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Delhi Acid Attack: दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) की छात्रा पर एसिड अटैक (acid attack) का मामला झूठा निकला। पुलिस की पुछताछ में छात्रा के पिता ने अकील खान कहा कि तीन युवकों को फंसाने के लिए एसिड अटैक की साजिश रची थी। इसिलए बेटी के हाथों पर टॉयलेट क्लीनर डाला था।
DU में पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्रा ने दावा किया था कि 26 अक्टूबर की सुबह अशोक विहार इलाके में कॉलेज जाते समय तीन युवकों जितेंद्र, ईशान और अरमान ने एसिड से हमला किया और फरार हो गए। छात्रा का आरोप था कि जितेंद्र कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था।
पुलिस की जांस में यह बात सामने आई है कि छात्रा के पिता पर जितेंद्र की पत्नी ने रेप का केस दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि अकील की फैक्ट्री में काम करने के दौरान उसका यौन शोषण किया गया था। उसके निजी फोटो भी खींचे गए थे। इसी रेप केस से बचने के लिए अकील ने अपनी बेटी का सहारा लिया और एसिड अटैक की झूठी कहानी रच दी।
पुलिस ने जब एसिड अटैक की जांच शुरू की तब धीरे-धीरे मामले की परत खुलने लगी। पीड़िता ने जिस जगह एसिड अटैक होने की घटना बताई थी वहां के आसपास के CCTV फुटेज में बाइक सवार तीनों युवक कहीं नजर नहीं आए थे। पुलिस की जांच में यह भी पता चला था कि जिस वक्त की घटना बताई गई थी, उस दौरान जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ करोलबाग इलाके में मौजूद था। उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल, CCTV फुटेज भी निकाली गई, जिसमें इसकी पुष्टि हुई। जिस बाइक से तीनों के भागने की बात कही गई, वह भी करोलबाग में मिली। घटनास्थल पर तेजाब का कोई भी निशान, बोतल या कांच नहीं मिला।
पुलिस ने ये भी बताया कि जांच में ईशान और अरमान की लोकेशन आगरा की मिली थी। उनकी मां ने इसकी पुष्टि की है। वे सभी जल्द ही दिल्ली आ रहे हैं। युवकों की मां शबनम ने बताया कि अकील खान और हमारे बीच मंगोलपुरी की एक प्रॉपर्टी को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते अकील ने उन पर साल 2018 में एसिड अटैक किया था।
पुलिस ने बताया कि लड़की अपने भाई के साथ स्कूटर से अशोक विहार तक आई थी, वहां से ई-रिक्शा लिया और कॉलेज के मेनगेट से करीब 300 मीटर पहले उतर गई। छात्रा इतनी दूर तक पैदल क्यों चली, इसका कारण भी स्पष्ट नहीं है। वहीं, लड़की के बैग पर भी तेजाब के निशान नहीं मिले हैं। बैग जब्त किया गया है, जिसमें एक कुर्ती थी। बहरहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है।
