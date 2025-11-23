झारखंड में दिल दहालने वाली वारदात, शख्स ने पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट, फिर ले ली खुद की जान

क्राइम न्यूज (फोटो- पत्रिका)
झारखंड के दुमका जिले के बरदेही गांव से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां पति-पत्नी के बीच हुई अनबन के चलते पूरा परिवार खत्म हो गया। एक शख्स ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी और दो बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी, और इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, स्थानीय ग्रामीणों ने सबसे पहले खेत में पति का शव देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, तब पता चला कि उसकी पत्नी और दो बच्चों का शव घर के भीतर पड़ा हुआ है। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। पुलिस की एक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस मामले को हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
बताया जाता है कि आरोपी पति शनिवार को ही अपनी पत्नी और बच्चों को ससुराल से घर वापस लाया था। घर लौटने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने पहले पत्नी को रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। फिर उसने दोनों छोटे बच्चों को भी गला घोंटकर मार दिया। ग्रामीणों के अनुसार, परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि आरोपी शख्स इतना बड़ा कदम उठा सकता है। लोगों ने बताया कि पूरा परिवार शांत स्वभाव का था, लेकिन घरेलू कलह ने एक साथ चार जिंदगियां छीन लीं।
