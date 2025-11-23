Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

झारखंड में दिल दहालने वाली वारदात, शख्स ने पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट, फिर ले ली खुद की जान

दुमका में एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने से हड़ंकप मच गया। जानिए क्या है इसके पीछे की वजह...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 23, 2025

Crime News

क्राइम न्यूज (फोटो- पत्रिका)

झारखंड के दुमका जिले के बरदेही गांव से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां पति-पत्नी के बीच हुई अनबन के चलते पूरा परिवार खत्म हो गया। एक शख्स ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी और दो बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी, और इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खेत में पति का शव

जानकारी के मुताबिक, स्थानीय ग्रामीणों ने सबसे पहले खेत में पति का शव देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, तब पता चला कि उसकी पत्नी और दो बच्चों का शव घर के भीतर पड़ा हुआ है। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। पुलिस की एक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस मामले को हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

पति-पत्नी के बीच हुआ किसी बात पर विवाद

बताया जाता है कि आरोपी पति शनिवार को ही अपनी पत्नी और बच्चों को ससुराल से घर वापस लाया था। घर लौटने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने पहले पत्नी को रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। फिर उसने दोनों छोटे बच्चों को भी गला घोंटकर मार दिया। ग्रामीणों के अनुसार, परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि आरोपी शख्स इतना बड़ा कदम उठा सकता है। लोगों ने बताया कि पूरा परिवार शांत स्वभाव का था, लेकिन घरेलू कलह ने एक साथ चार जिंदगियां छीन लीं।

Published on:

23 Nov 2025 10:36 am

Hindi News / National News / झारखंड में दिल दहालने वाली वारदात, शख्स ने पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट, फिर ले ली खुद की जान

