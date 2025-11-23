झारखंड में दिल दहालने वाली वारदात, शख्स ने पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट, फिर ले ली खुद की जान

बताया जाता है कि आरोपी पति शनिवार को ही अपनी पत्नी और बच्चों को ससुराल से घर वापस लाया था। घर लौटने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने पहले पत्नी को रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। फिर उसने दोनों छोटे बच्चों को भी गला घोंटकर मार दिया। ग्रामीणों के अनुसार, परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि आरोपी शख्स इतना बड़ा कदम उठा सकता है। लोगों ने बताया कि पूरा परिवार शांत स्वभाव का था, लेकिन घरेलू कलह ने एक साथ चार जिंदगियां छीन लीं।