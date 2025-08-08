Income Tax Bill 2025: सरकार ने वापस लिया इनकम टैक्स बिल, 11 अगस्त को होगा पेश, क्या टैक्स स्लैब में होगा बदलाव

Income Tax Bill 2025: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया है। इसके बदले सरकार अब नया बिल लेकर आएगी। सरकार ने यह बिल 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया था। नए बिल में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सलेक्ट कमेटी द्वारा की गई ज्यादातर सिफारिशों को शामिल किया जाएगा। सदन में नया बिल 11 अगस्त को पेश किया जाएगा।