Independence Day 2021: लाल किले से पीएम मोदी ने दिए अब तक 8 भाषण, जानिए कब-कितनी देर बोले

नई दिल्ली। देशभर में स्वतंत्रता दिवस ( Independence Day 2021 ) की 75वीं वर्षगांठ ( 75th Independence Day Of India )का जश्न मनाया जा रहा है। देश के आजादी इस 75वीं वर्षगांठ को 'अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है। आजादी दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आठवीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने आज अपने प्रधानमंत्री पद के दोनों कार्यकाल को मिलाकर 8वीं बार भाषण दिया। वर्ष से 2014 पीएम मोदी लगातार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। हर बार उनके भाषण में देश के विकास की झलक दिखाई देती है।

बता दें कि ये रिवाज है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। जानते हैं पीएम मोदी ने अपने अब तक आठ भाषणों को कितनी देर भाषण दिया।

India marks Amrit Mahotsav with a sense of gratitude to those who toiled for freedom and with a commitment to build a strong and prosperous India.



Here are glimpses from the Red Fort today. #IndiaIndependenceDay pic.twitter.com/y0i0FVKKFx