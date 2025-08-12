पहले 30 जून 1948 को मिलने वाली थी आजादी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश हो गया आजाद, जानें तारीख में हुए बदलाव की वजह

दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत में उपनिवेशवाद बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया। साल 1946 में ब्रिटिश संसद ने निणर्य लिया कि 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में अंतिम वायसरॉय नियुक्त किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी 1948 तक इंतजार करने के पक्ष में नहीं थे। देश की जनता में असंतोष और हिंसा की आशंका को देखते हुए माउंटबेटन ने फैसला किया कि सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को कर दिया जाए।