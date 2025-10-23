Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को क्यों बनाया सीएम फेस,एनडीए में खलबली,जानें क्या है गहलोत का सियासी खेल

अशोक गहलोत सियासी चाणक्य माने जाते हैं।गौरतलब है कि गुजरात 2017 में गहलोत AICC प्रभारी थे, कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं और भाजपा को 99 पर रोक दिया था, जो मोदी-शाह के गढ़ में बड़ी सेंध मानी गई थी। वहीं कर्नाटक 2018 में पोस्ट-पोल गठबंधन में उनकी भूमिका से जेडीएस के साथ मिल कर सरकार बनी ​थी तो हिमाचल प्रदेश 2022 में गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे, और कांग्रेस ने 40 सीटें जीत कर सरकार बनाई थी। उन्होंने राजस्थान में सामाजिक योजनाओं जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और राशन वितरण से गरीब-महिलाओं का वोट बैंक बनाया। गुटबाजी (सचिन पायलट के साथ) को संभालकर पार्टी एकजुट रखी। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के करीबी बन कर केंद्रीय कमान का समर्थन हासिल किया। बिहार में तेजस्वी यादव को CM चेहरा बनाने का ऐलान उनकी चाल का हिस्सा है—विपक्षी एकता बढ़ाने और 2024 लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन मजबूत करने का यह गेम है। गहलोत जानते हैं कि राज्य स्तर पर जीत राष्ट्रीय सत्ता का रास्ता खोलती है।