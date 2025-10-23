Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव होंगे सीएम फेस, मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री… महागठबंधन ने कर दिया ऐलान

बिहार चुनाव 2025 के लिए तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का सीएम फेस होंगे। वहीं मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। प्रेस कांफ्रेंस में अशोक गहलोत ने घोषण की है। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 23, 2025

बिहार चुनाव 2025

महागठबंधन प्रेस कांफ्रेंस

बिहार चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी रणनीति सार्वजनिक कर दी है। महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो अन्य उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं।

एनडीए अपना नेता बताए -अशोक गहलोत

गहलोत ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को देश और राज्य के हित में एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, "वह लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन बिहार के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। हमारे नेता तेजस्वी हैं, लेकिन अमित शाह से पूछना चाहता हूं, आपके नेता कौन हैं?" गहलोत ने कहा कि अमित शाह कह रहे हैं कि एनडीए का सीएम फेस संसदीय दल तय करेगा, इसका तो मतलब यही है कि अभी तक संशय है। उन्होंने महाराष्ट्र का उद्धारण देते हुए कहा कि भाजपा ऐसा ही करती है। महाराष्ट्र में भी इन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे आने के बाद भाजपा ने अपना सीएम बना दिया।

महागठबंधन एकजुट है - कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

वहीं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन एकजुट है। उन्होंने बताया कि गठबंधन की मजबूती की नींव तब रखी गई थी, जब राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान सभी दलों के साथ मिलकर लगभग 17 महीने तक समाज और जनहित के मुद्दों पर काम किया और गठबंधन को मजबूत किया।

बीजेपी को बिहार से बाहर करेंगे - मुकेश सहनी

वहीं, VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, "भाजपा ने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा। हमने संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा को बिहार से बाहर नहीं करेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब समय आ गया है। महागठबंधन के साथ मिलकर हम बिहार में सरकार बनाएंगे, महागठबंधन मजबूत और एकजुट है।"

ये भी पढ़ें

Bihar Election: पप्पू यादव के आरोप से क्यों भड़के आफाक आलम? जानें क्या है 5 करोड़ का नया विवाद?
पटना
bihar election: अफाक आलम और पप्पू यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

23 Oct 2025 12:48 pm

Published on:

23 Oct 2025 12:35 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव होंगे सीएम फेस, मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री… महागठबंधन ने कर दिया ऐलान

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के सीएम फेस? BJP, JDU, RJD और कांग्रेस ने जानें क्या कहा

tejashwi yadav
पटना

कौन था सिग्मा गैंग का रंजन पाठक? बिहार का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो दिल्ली एनकाउंटर में मारा गया

रंजन पाठक एनकाउंटर
पटना

महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस पर तेजस्वी के नाम पर लगेगी मुहर, जारी होगा साझा घोषणा पत्र, फ्रेंडली फाइट पर पढ़िए क्या है अपडेट

पटना

पटना के बेउर जेल में सुबह-सुबह औचक छापेमारी, पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान

बेउर जेल
पटना

Chhath Puja: छठ महापर्व पर पटना में बदला रहेगा ट्रैफिक, जानिए दो दिन कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

Traffic diversion
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.