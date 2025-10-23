बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव होंगे सीएम फेस, मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री… महागठबंधन ने कर दिया ऐलान

गहलोत ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को देश और राज्य के हित में एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, "वह लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन बिहार के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। हमारे नेता तेजस्वी हैं, लेकिन अमित शाह से पूछना चाहता हूं, आपके नेता कौन हैं?" गहलोत ने कहा कि अमित शाह कह रहे हैं कि एनडीए का सीएम फेस संसदीय दल तय करेगा, इसका तो मतलब यही है कि अभी तक संशय है। उन्होंने महाराष्ट्र का उद्धारण देते हुए कहा कि भाजपा ऐसा ही करती है। महाराष्ट्र में भी इन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे आने के बाद भाजपा ने अपना सीएम बना दिया।