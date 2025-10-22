Bihar Election: पप्पू यादव के आरोप से क्यों भड़के आफाक आलम? जानें क्या है 5 करोड़ का नया विवाद?

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अब नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री एवं कस्बा विधानसभा से कांग्रेस विधायक आफाक आलम के बीच खुलेआम आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मामला अब सिर्फ शब्दों की जंग का नहीं है, यहां बात 5 करोड़ रुपये में टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप तक जा पहुंची है। पप्पू यादव ने आफाक आलम पर कांग्रेस में टिकट बंटवारे के दौरान बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं, आफाक आलम ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया, तो पप्पू यादव का चेहरा बेनकाब हो जाएगा।