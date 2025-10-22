पथराव और मुर्दाबाद के नारे… बाढ़ में लल्लू मुखिया के जनसंपर्क में भारी हंगामा, पुलिस भी पहुंची

घटना के बाद कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने समर्थकों से संयम और एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, “हम सबको संगठित रहना है। विरोधी बौखला गए हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। भारी मतों से हम विजयी हो रहे हैं, इसलिए ऐसे लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें उनके बहकावे में नहीं आना है। जनता मालिक है, वही सही फैसला करेगी।” उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव अब नजदीक है, इसलिए किसी भी उकसावे में न आएं और मतदान केंद्रों पर पूरी मजबूती से डटे रहें।