83 लाख की संपत्ति या 59 लाख? रितु जायसवाल का दावा- बीजेपी विधायक ने दिया झूठा एफिडेविट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल के बीच सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट एक बार फिर चर्चा में है। राजद की बागी नेता रितु जायसवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने के बाद अब बीजेपी विधायक गायत्री देवी पर गंभीर आरोप लागया है। रितु जायसवाल ने दावा किया है कि गायत्री देवी ने अपने नामांकन एफिडेविट में अचल संपत्ति को लेकर दो अलग-अलग आंकड़े दर्ज किए हैं, एक जगह 83 लाख रुपये और दूसरी जगह 59 लाख रुपये। रितु ने कहा कि यह न केवल चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि अगर यह साबित हो गया कि एफिडेविट में गलत जानकारी दी गई है, तो विधायक को जीतने के बाद भी सीट खाली करनी पड़ सकती है।