ऑपरेशन सिंदूर में जलवा दिखाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ी डिमांड, ये देश खरीदने को है तैयार

गुरुवार को भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद को लेकर चर्चा हुई। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष इंडोनेशियाई रक्षामंत्री साफरी समसोद्दीन की सह अध्यक्षता में भारत-इंडोनेशिया संबंध पर बातचीत हुई। यदि ब्रह्मोस समझौता सफल होता है, फिलिपींस के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला इंडोनेशिया दूसरा देश होगा। फिलिपींस ने साल 2022 में लगभग 290 किमी रेंज वाली इस हथियार प्रणाली की तीन खेप खरीदी थीं।