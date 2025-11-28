Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ऑपरेशन सिंदूर में जलवा दिखाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ी डिमांड, ये देश खरीदने को है तैयार

भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस खरीद को लेकर चर्चा हुई। यदि इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता है तो वह यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरदीने वाला फिलिपींस के बाद दूसरा देश होगा। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 28, 2025

Brahmos Missile

ब्रह्मोस मिसाइल। फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क

ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान भारत (India) की सुपर क्रूज मिसाइज ब्रह्मोस का जलवा देखने को मिला था। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान (Pakistan) के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद से दुनिया के कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रूचि दिखाई। इसी कड़ी में भारत अब इंडोनेशिया (Indonesia) को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है।

भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस खरीद को लेकर चर्चा हुई

गुरुवार को भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद को लेकर चर्चा हुई। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष इंडोनेशियाई रक्षामंत्री साफरी समसोद्दीन की सह अध्यक्षता में भारत-इंडोनेशिया संबंध पर बातचीत हुई। यदि ब्रह्मोस समझौता सफल होता है, फिलिपींस के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला इंडोनेशिया दूसरा देश होगा। फिलिपींस ने साल 2022 में लगभग 290 किमी रेंज वाली इस हथियार प्रणाली की तीन खेप खरीदी थीं।

रक्षा मंत्रियों के संवाद के दौरान, दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करने की पुष्टि की। ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित रक्षा चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल्स में सहयोग पर भी चर्चा की गई।

कैसे पड़ा ब्रह्मोस नाम

ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से मिलकर बना है। 1998 में DRDO और रूस की NPO Mashinostroyeniya ने मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 12 जून 2001 को पहला सफल परीक्षण हुआ और तब से यह भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है।

2.8 से 3.5 मैक की रफ्तार से उड़ती है

ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 2.8 से 3.5 मैक (ध्वनि की गति से लगभग 3.5 गुना तेज़) की रफ्तार से उड़ती है। यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी, इसकी रेंज अब 290 किमी से बढ़ाकर 450 किमी और हाल ही में 900 किमी तक करने की मंजूरी मिल चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Nov 2025 09:39 am

Published on:

28 Nov 2025 09:37 am

Hindi News / National News / ऑपरेशन सिंदूर में जलवा दिखाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ी डिमांड, ये देश खरीदने को है तैयार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.