भारत से लड़ना कोई खेल नहीं: सेना 9 अरब डॉलर की मिसाइलें और तोपें खरीदेगी, जानें क्या है DRDO की भूमिका

India Defense Deals: भारत सरकार ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने गुरुवार को सशस्त्र बलों के लिए नई मिसाइल सिस्टम, हाई-मोबिलिटी वाहन, नौसेना की सतह वाली तोपें और अन्य उपकरण खरीदने के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी(India Defence Deals) है। ये सौदे कुल 790 अरब रुपये (लगभग 9 अरब डॉलर) के हैं। ये खरीदें चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ तनाव के बीच देश की सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेंगी। DAC (DAC Approvals 2025) की यह मंजूरी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगी, जहां ज्यादातर सामान देश में ही बनेंगे।