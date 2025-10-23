TTP की पाकिस्तान सेना को खुली धमकी से खलबली: आसिम मुनीर को युद्धक्षेत्र में आने का चैलेंज

TTP Threat: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP Threat) ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। एक वायरल वीडियो में टीटीपी के बड़े कमांडर काजिम (Commander Kazim) ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर (Asim Munir) को खुली चुनौती दी है। काजिम ने कहा, “अगर तुम मर्द हो, तो मैदान में आकर हमसे लड़ो। अपनी मां का दूध पिया है, तो सामने आओ।” इस बयान ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। टीटीपी ने 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में एक बड़ा हमला किया था। इस हमले में टीटीपी का दावा है कि 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वीडियो में जला हुआ सैन्य वाहन और जब्त हथियार दिखाए गए हैं। हालांकि, पाकिस्तानी सेना ने केवल 11 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इस हमले के बाद से टीटीपी की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और डर का माहौल है।