Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

तालिबान से शिकस्त के बाद मुनीर की भारत को परमाणु धमकी: ऑपरेशन सिंदूर की हार छिपाने की कोशिश !

Asim Munir India Threat: तालिबानी झटकों के बीच पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने PMA में भारत को परमाणु धमकी दी है, कहा 'उकसावे पर निर्णायक जवाब देंगे'।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 18, 2025

Asim Munir India Threat

लोग पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर ले कर चल रहे हैं। (फोटो: एएनआई.)

Asim Munir India Threat: तालिबान के साथ चल रहे संघर्ष में अपने सैनिकों को कई झटके लगने के बावजूद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत विरोधी बयान दिया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मुनीर ने काकुल स्थित पाकिस्तान सैन्य अकादमी (PMA) में पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा कि "परमाणु वातावरण में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है।" ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ हुए संक्षिप्त संघर्ष में कई प्रमुख हवाई अड्डे खोने वाली सेना के प्रमुख मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान डरेगा नहीं।

हम बयानबाजी से नहीं डरेंगे: मुनीर

मुनीर ने कहा, "हम आपकी बयानबाजी से न तो कभी डरेंगे और न ही दबाव में आएंगे और मामूली उकसावे का भी बिना किसी झिझक के पूरी क्षमता से, निर्णायक जवाब देंगे। तनाव बढ़ने की पूरी जिम्मेदारी भारत पर होगी, जिसके अंततः पूरे क्षेत्र और उससे आगे के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।" उन्होंने इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की कि उनके डीजीएमओ ने ही भारतीय हमलों के बाद युद्ध विराम की मांग की थी।मुनीर ने कहा, "यदि शत्रुता की नई लहर शुरू होती है, तो पाकिस्तान इसकी शुरुआत करने वालों की उम्मीदों से कहीं अधिक प्रतिक्रिया देगा।"

भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमले किए

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 12-13 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए, जिनमें ज़मीन पर चार से पाँच F-16 और हवा में पाँच F-16 और JF-17, साथ ही दो जासूसी विमान शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेसों पर भी हमले किए, जिससे रडार, कमांड सेंटर, रनवे, हैंगर और एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई। इस स्थिति से जूझते हुए, मुनीर ने तथ्यों को छिपाने के लिए बयानबाजी का सहारा लिया।

पाक की मारक क्षमता पर इतराए मुनीर

उन्होंने कहा, "संघर्ष और संचार क्षेत्रों के बीच कम होते अंतर के साथ, हमारी हथियार प्रणालियों की पहुँच और मारक क्षमता भारत के भौगोलिक युद्ध क्षेत्र की भ्रांतिपूर्ण प्रतिरक्षा को ध्वस्त कर देगी। इससे होने वाला गहरा आघातकारी प्रतिशोधात्मक सैन्य और आर्थिक नुकसान अराजकता और अस्थिरता फैलाने वालों की कल्पना और गणना से कहीं परे होगा।"

भारत ने पाक के कई हवाई ठिकानों पर बमबारी की थी

बहरहाल भारत ने इस साल मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओजेके) में आतंकी ढाँचों पर सटीक हमले किए थे। यह हमले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किए गए थे , जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के इस हमले को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया और उसके कई विमानों को मार गिराते हुए उसके हवाई ठिकानों पर बमबारी की थी। ( ANI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

Operation Sindoor

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

18 Oct 2025 05:21 pm

Published on:

18 Oct 2025 04:47 pm

Hindi News / World / तालिबान से शिकस्त के बाद मुनीर की भारत को परमाणु धमकी: ऑपरेशन सिंदूर की हार छिपाने की कोशिश !

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अफगानिस्तान-पाक तनाव: दोहा टॉक्स में TTP प्रत्यर्पण डिमांड, क्या बदला लेगा अफगानिस्तान ?

Afghanistan Pakistan Airstrike
विदेश

ट्रंप का रूस-यूक्रेन को शांति संदेश: “युद्ध रेखा पर रुकें, परिवारों के पास लौटें”– भारत पर रूसी तेल का गलत दावा!

Trump Ukraine Peace Call
विदेश

ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

Fire breaks out at Dhaka airport
विदेश

Plane Crash: फिलीपींस में प्लेन क्रैश, 2 लोगों की हुई मौत

Plane crash in Philippines
विदेश

ईरान की दो-टूक, परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों को अब नहीं मानेगा

Iran nuclear programme
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.