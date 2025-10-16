“पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा तालिबान”, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच एक बार फिर जंग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तालिबान (Taliban) के लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच हुई जंग की वजह से दोनों पक्षों के 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और काफी लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों और घायलों में तालिबानी लड़ाके, पाकिस्तानी सैनिक और दोनों देशों के नागरिक शामिल हैं। इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने दो बार अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक भी की। हालांकि दोनों पक्षों के बीच पाकिस्तान की गुहार पर बुधवार को 48 घंटे के लिए सीज़फायर लागू कर दिया गया है।