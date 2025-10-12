भारत तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा पैदा करने वाला देश बना, 125 गीगावाट पहुंची क्षमता

गौरतलब है कि चीन 887 गीगावाट के साथ दुनिया में पहले और अमरीका 177 गीगावाट के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इस साल अप्रेल से सितम्बर के बीच 25 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी है। इसमें 21.7 गीगावाट सोलर पॉवर और 3.09 विंड पॉवर की है। वहीं, जुलाई 2025 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 119.02 गीगावाट थी। इसमें जमीन पर लगे सौर संयंत्रों से 90.99 गीगावाट, ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सिस्टम से 19.88 गीगावाट, हाइब्रिड परियोजनाओं से 3.06 गीगा वाट और ऑफ-ग्रिड सौर प्रतिष्ठानों से 5.09 गीगा वाट शामिल हैं। भारत की कुल स्थापित उर्जा क्षमता 485 गीगावाट है। जिसमें कोयला और गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजनाएं करीब 242 गीगा वाट की है। यह कुल उर्जा का 49.9 प्रतिशत है। 2015 में तापीय उर्जा की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत थी।