दुश्मनों की नींद उड़ा देगा ब्रह्मोस का नया वर्जन, अब 800 किमी की रेंज

ब्रह्मोस का नया वर्जन
Extended Range Missile: भारत की घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब और भी खतरनाक होने वाली है। मौजूदा 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस का नया एक्सटेंडेड रेंज (BrahMos-ER) वर्जन 800 किलोमीटर तक मार सकेगा। रक्षा सूत्रों के अनुसार, इस नए वर्जन के ट्रायल्स चल रहे हैं और 2027-2028 तक इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल किया जाएगा।
यह अपग्रेड ब्रह्मोस की रैमजेट इंजन में बदलाव, हल्के कंपोजिट मटेरियल और ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी से संभव हुआ है। मिसाइल की स्पीड 2.8-3 रहेगी, जो इसे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग अजेय बनाती है। सबसे खास बात यह है कि मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइलों को सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट और कुछ छोटे बदलावों से 800 किमी रेंज में अपग्रेड किया जा सकेगा।
इस नए वर्जन से भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च होने वाली यह मिसाइल दुश्मन के गहरे ठिकानों को पिनपॉइंट एक्यूरेसी से तबाह कर सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि 800 किमी रेंज से क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अब दुश्मन के हर कोने तक भारत की पहुंच हो जाएगी।
ब्रह्मोस पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और अब इसका यह नया अवतार दुश्मनों के लिए और बड़ा खतरा बनेगा। भारत की रक्षा क्षमता में यह एक और मील का पत्थर साबित होगा!
