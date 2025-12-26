दुश्मनों की नींद उड़ा देगा ब्रह्मोस का नया वर्जन, अब 800 किमी की रेंज

इस नए वर्जन से भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च होने वाली यह मिसाइल दुश्मन के गहरे ठिकानों को पिनपॉइंट एक्यूरेसी से तबाह कर सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि 800 किमी रेंज से क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अब दुश्मन के हर कोने तक भारत की पहुंच हो जाएगी।