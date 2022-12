'विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा मुरझा सकता है भारत, लेकिन मर नहीं सकता', जानिए ऐसा क्यों बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वो अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन मर नहीं सकता है। भारत की सभ्यता सफिक्सकेटेड विचार है, जो मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है।

'India can wither a little in adverse circumstances, but cannot die', know why PM Modi said this