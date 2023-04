डरा रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में मिले 5300 से अधिक नए मरीज, टूटा 6 महीने का रिकॉर्ड

India Corona Update: देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो चली है। हर रोज बीते 24 घंटों की तुलना में नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बात बीते 24 घंटों की करें तो इस दौरान देश में कोरोना के 5335 नए मरीज मिले, इस दौरान पूरे देश में छह मरीजों की कोरोना से मौत हुई।

India Corona Update: 5335 new cases found in last 24 hours, Active cases goes to 25587