डिजिटल कोर्ट और जस्टिस ऐप ने बदली भारत की न्यायपालिका,जानें कैसे बना वैश्विक कीर्तिमान

Digital Judiciary: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 60वें सत्र में ईसीओ फॉन सोसाइटी के सीईओ साई संपत मेट्टू ने भारत की न्याय प्रणाली में सुधारों की तारीफ की। उन्होंने भारत के डिजिटल प्रयासों और न्याय तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए कार्यों को रेखांकित किया। मेट्टू ने बताया कि भारत ने प्रौद्योगिकी के उपयोग से न्यायपालिका को और अधिक पारदर्शी, तेज़ और सुलभ बनाया है, जो वैश्विक स्तर पर एक मिसाल है। भारत की ई-कोर्ट्स मिशन और जस्टिस ऐप जैसी पहल ने न्याय वितरण को आसान और प्रभावी बनाया है। इन डिजिटल उपायों ने विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण लोगों और दिव्यांगजनों जैसे वंचित समूहों को लाभ पहुँचाया है। इन तकनीकों की मदद से लोग बिना किसी जटिल प्रक्रिया के कानूनी सहायता प्राप्त कर पा रहे हैं। इन प्रयासों ने न्याय प्रणाली को और अधिक समावेशी बनाया है, जिससे हर नागरिक को समान अवसर मिल रहे हैं।