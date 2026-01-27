भारत और यूरोपीय संघ के बीच ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ आज, लेकिन जानें कब से लागू हो सकता है यह समझौता

यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट काजा कलास ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिससे समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में तालमेल बढ़ सकता है। बता दें कि यह समझौता 2007 में शुरू हुई वार्ता और 2022 में पुनर्जीवित लंबी बातचीत का नतीजा है। इसे लागू होने के बाद भारत और EU के बीच निवेश और व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद है।