राष्ट्रीय

‘भारत चुप नहीं बैठेगा’ पाकिस्तान को विदेश मंत्री जयशंकर ने दे दिया अल्टीमेटम, हमें आत्मरक्षा का पूरा अधिकार

भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें ऐसा पड़ोसी मिला है तो आतंकवाद को विदेश नीति में इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत अब चुप नहीं बैठेगा। वह किसी दवाब के आगे नहीं झुकेगा...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 02, 2026

India US Trade Tension 2025

भारत के ​विदेश मंत्री एस. जयशंकर। (फोटो: ANI.)

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को खराब पड़ोसी बताया है। जयशंकर ने IIT मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा से पीछे नहीं हटेगा। कोई भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। भारत अब आतंकी हमले हो जाने पर चुप नहीं बैठेगा। हमें आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है।

जयशंकर ने दो टूक कहा का जब कोई पड़ोसी देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि आप हमसे यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम पानी साझा करें और आप हिंदुस्तान में आतंक फैलाए। जयशकंर ने यह बात तब दोहराई है, जब बीते दिनों ही एक पाकिस्तानी मंत्री ने सिंधु जल समझौता को लेकर टिपण्णी की।

भारत तय करेगा आतंक का जवाब कैसे देना है

जयशंकर ने साफ कहा कि हम तय करेंगे कि आतंकवाद का जवाब कैसे देना है। हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा फैसला है। कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो ठीक लगेगा वह करेंगे।

जयशंकर ने कहा कि कई देशों को मुश्किल पड़ोसियों के साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन भारत की स्थिति उन सब में ज्यादा गंभीर है। जयशंकर ने कहा कि हमारे पड़ोसी ने आतंकवाद को वहां राज्य की नीति की तरह इस्तेमाल किया है। अगर कोई देश जानबूझकर और लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो हमारे पास अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

Published on:

02 Jan 2026 01:58 pm

Hindi News / National News / 'भारत चुप नहीं बैठेगा' पाकिस्तान को विदेश मंत्री जयशंकर ने दे दिया अल्टीमेटम, हमें आत्मरक्षा का पूरा अधिकार

