‘भारत चुप नहीं बैठेगा’ पाकिस्तान को विदेश मंत्री जयशंकर ने दे दिया अल्टीमेटम, हमें आत्मरक्षा का पूरा अधिकार

जयशंकर ने कहा कि कई देशों को मुश्किल पड़ोसियों के साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन भारत की स्थिति उन सब में ज्यादा गंभीर है। जयशंकर ने कहा कि हमारे पड़ोसी ने आतंकवाद को वहां राज्य की नीति की तरह इस्तेमाल किया है। अगर कोई देश जानबूझकर और लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो हमारे पास अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे।