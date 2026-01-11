भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष: चांसलर मर्ज की यात्रा और 66 हजार करोड़ की पनडुब्बी डील पर टिकी निगाहें

India-Germany relations: भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की सिल्वर जुबली ऐसे समय आ रही है जब वैश्विक शक्ति संतुलन तेज़ी से बदल रहा है। इसी संदर्भ में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 और 13 जनवरी को भारत की पहली स्टेट विजिट पर आ रहे हैं। मर्ज का भारत को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए चुनना यूरोप की भारत-केंद्रित रणनीति का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।