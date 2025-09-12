Breaking: उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राजघाट पहुंचे सीपी राधाकृष्णन, गांधी को दी श्रद्धांजलि

Vice President Swearing-In Ceremony Today: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन (C.P. Radhakrishnan) को उपराष्ट्रपति पद की शपथ (Vice President Swearing-In Ceremony) दिलाई। सीपी राधाकृष्णन भारत 17वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था।

राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। राधाकृष्णन संविधान की शपथ लेने के बाद राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।