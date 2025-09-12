Patrika LogoSwitch to English

Breaking: उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राजघाट पहुंचे सीपी राधाकृष्णन, गांधी को दी श्रद्धांजलि

Vice President Swearing-In Ceremony: आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 12, 2025

CP Radhakrishnan becomes the new Vice President of India
सीपी राधाकृष्णन बने भारत के नए उपराष्ट्रपति (फोटो-IANS)

Vice President Swearing-In Ceremony Today: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन (C.P. Radhakrishnan) को उपराष्ट्रपति पद की शपथ (Vice President Swearing-In Ceremony) दिलाई। सीपी राधाकृष्णन भारत 17वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था।
राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। राधाकृष्णन संविधान की शपथ लेने के बाद राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। चुनाव में राधाकृष्णन को भारी मतों से जीत मिली। माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंगी भी हुई। इंडिया ब्लॉक के 10 से अधिक सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया। इस पर सियासत भी खूब गरमाई।

12 Sept 2025 10:54 am

12 Sept 2025 10:26 am

