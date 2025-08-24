अमेरिका-पाक रिश्ते को लेकर भारत ने ट्रंप को दे दिया साफ संदेश, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा- अभी भी…

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर सीधी कड़ी टिप्पणी की है। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट रूख पेश करते हुए जयशंकर ने कहा, ‘दुनिया ने कभी ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं देखा जिसने विदेश नीति को इतने सार्वजनिक तरीके से संचालित किया हो।