भारत में रेबीज से हर दिन 58 मौतें, इनमें से आधे बच्चे, WHO का चौंकाने वाला खुलासा

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर आवारा कुत्तों की समस्या पर अपने 11 दिन पुराने आदेश में बड़ा संशोधन करते हुए शुक्रवार को कहा कि दिल्ली समेत पूरे देश में केवल रेबीज ग्रस्त व आक्रामक कुत्तों को ही नगर निकायों की ओर से बनाए गए शैल्टर होम में रखा जाए। बाकी आवारा कुत्तों को नसबंदी व टीकाकरण कर तथा कीड़ानाशक दवा देने के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाए जहां से उसे पकड़ा गया था। कोर्ट ने दिल्ली में शैल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को छोड़ने के भी निर्देश दिए।