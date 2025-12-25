भारत से प्यार है, यह सिर्फ देश नहीं बल्कि हमारा घर है… बेंगलुरु में रहने वाली रूसी महिला का दिल छू लेने वाला पोस्ट वायरल

दुनिया भर में भारत को एक विशाल, लोकतांत्रिक, विविधतापूर्ण और प्राचीन सभ्यता वाले देश के रूप में जाना जाता है। विदेशी भी यहां की समृद्ध संस्कृति, विभिन्न धर्मों, भाषाओं और अनूठी भौगोलिक विशेषताओं की वजह से बरबस आकर्षित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही रूसी महिला याना के साथ हुआ। यही कारण है कि वे पिछले चार वर्षों से बेंगलुरु में रह रही हैं। भारत में बिताए अपने चार सालों की दिल छू लेने वाली कहानी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।