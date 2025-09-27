भारत ने लॉन्च किया ‘स्वदेशी’ 4G नेटवर्क, दुनिया के बड़े देशों की कतार में शामिल

Indigenous 4G Network India: भारत ने अपनी दूरसंचार तकनीक में एक बड़ी सफलता हासिल की (BSNL 4G Launch)है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) ने हाल ही में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क (Indigenous 4G Network) का उद्घाटन किया। इस कदम के साथ भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो खुद अपने दूरसंचार उपकरण बनाते हैं, जैसे कि चीन, डेनमार्क, स्वीडन और दक्षिण कोरिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीएसएनएल की 92,600 4G तकनीक से लैस साइटों और कुल 97,500 से अधिक मोबाइल टावरों का भी उद्घाटन किया। यह सभी टावर भारत में विकसित स्वदेशी तकनीक के जरिए बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 37,000 करोड़ रुपये की लागत आई है। इससे देश की दूरसंचार अवसंरचना और भी मजबूत होगी।