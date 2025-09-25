पीएम मोदी और ट्रंप की जल्द हो सकती है मुलाकात! अमेरिकी अधिकारी ने दिया बड़ा अपडेट

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस साल फरवरी में व्हाइट हाउस (White House) में मुलाकात हुई थी। हालांकि तब से अब तक दोनों देशों के संबंधों में काफी बदलाव आ चुका है। ट्रंप के 'टैरिफ वॉर', भारत-पाकिस्तान सीज़फायर का क्रेडिट ट्रंप को न देना, लगातार रूसी तेल न खरीदने की धमकियों और अब एच-1बी वीज़ा की फीस में इजाफे से दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ी है। हालांकि ट्रंप ने कई मौकों पर पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताने के साथ ही दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की भी बात कही है। अब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर बड़ा अपडेट सामने आया है।
पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात जल्द हो सकती है। इस बारे में एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात की तारीख तय करने का काम जारी है।
पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात क्वाड शिखर सम्मेलन (QUAD Summit) के दौरान हो सकती है। यह शिखर सम्मेलन इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में भारत में आयोजित होगा। कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि ट्रंप इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत का दौरा नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिकी अधिकारी के अनुसार तब से अब तक दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है और क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप एक-साथ आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्वाड में भारत और अमेरिका के साथ जापान (Japan) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) भी हैं।