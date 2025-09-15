संजय राउत बोले अजित पवार में ‘पाकिस्तानी खून बहता है…’

महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर तलवारें भिड़ीं। शिवसेना (UBT) के प्रमुख नेता और सांसद संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर जोरदार हमला बोला है। राउत ने पवार को 'मूर्ख नेता' और 'आधा पाकिस्तानी' करार देते हुए कहा कि 'उनमें पाकिस्तानी खून बहता है'। यह बयान भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर छिड़े विवाद के बीच आया है, जो देशभक्ति और राजनीति के मुद्दे पर है।
रविवार को देश के कई हिस्सों में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विरोध देखा गया। इसी बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बयान विपक्ष के निशाने पर आ गया, खासकर तब जब हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी।
अजित पवार ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए स्वीकार किया कि देश की 140 करोड़ आबादी की अलग-अलग राय हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच मैच नहीं होना चाहिए, वहीं कुछ लोग इसे खेल की तरह देखने के लिए कह रहे हैं। पवार के अनुसार, भावनात्मक राजनीति से अलग हटकर इस मुद्दे को खेल की भावना से देखना जरूरी है।
मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने अजित पवार के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "वह एक मूर्ख नेता हैं। वह आधे पाकिस्तानी हैं। अगर अजित पवार ऐसा कहते हैं, तो उनमें पाकिस्तानी खून बहता है। यह भाषा एक देशभक्त नागरिक की नहीं है।" राउत ने आगे जोड़ा, "अगर आपके परिवार का कोई सदस्य पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों में शामिल होता, तो आप ऐसा नहीं कहते।"
अजित पवार की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एनसीपी के करीबी स्रोतों का कहना है कि यह विपक्ष का 'राजनीतिक स्टंट' है। विपक्षी दलों ने मैच का बहिष्कार किया था, जबकि सत्ताधारी खेमे ने इसे खेल की भावना से जोड़ा।