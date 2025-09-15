संजय राउत बोले अजित पवार में ‘पाकिस्तानी खून बहता है…’

अजित पवार ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए स्वीकार किया कि देश की 140 करोड़ आबादी की अलग-अलग राय हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच मैच नहीं होना चाहिए, वहीं कुछ लोग इसे खेल की तरह देखने के लिए कह रहे हैं। पवार के अनुसार, भावनात्मक राजनीति से अलग हटकर इस मुद्दे को खेल की भावना से देखना जरूरी है।