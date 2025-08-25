Rain Alert: आसमान से बरसेगी आफत,26-27-28-29-30 अगस्त को इन जगहों पर होगी भारी बारिश

Heavy Rainfall Alert India August 2025: देशभर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 26 अगस्त से 30 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश (Heavy Rainfall India) की चेतावनी दी है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश (Monsoon 2025 India) के साथ तेज़ हवाएं और बिजली गिरने की संभावना (August Weather Forecast India)भी जताई गई है। गुजरात में 25 अगस्त की रात से ही बारिश का दौर तेज़ हो गया है और यह 28 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है। राजस्थान में भी कुछ जिलों में तेज़ बारिश आने (IMD Rain Alert) और आंधी चलने की संभावना है। इन राज्यों के लोगों को कम visibility, जलभराव और ट्रैफिक में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। IMD ने इस दौरान संभलकर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि मॉनसून इस बार औसतन से ज़्यादा सक्रिय है।