हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के मुद्दे पर भारत नाराज, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामने दर्ज कराया विरोध

स्वामीनारायण मंदिर के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, जिसपर भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया है। इसके साथ ही भविष्य में भी ऐसी घटनाओं पर रोकने का अनुरोध किया है।

India raised vandalization of Hindu temples with Australian govt, asks to expedite probe against perpetrators