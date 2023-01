कंगाली के बाद बदले पाकिस्तान के सुर, PM शहबाज बोले- भारत से 3 युद्ध लड़े, सबक सीखा, अब शांति चाहिए

Pakistan PM Shehbaz Sharif: आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सुर अब बदल रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब शांति की बात कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में भारत के साथ रिश्ते, युद्ध और उससे स्थितियों पर कई बातें की।

Pakistan PM Shahbaz Sharif on War with India said Learnt our Lesson and want Peace