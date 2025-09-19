खालिस्तानी धमकियों पर भारत का सख्त संदेश: कनाडा सरकार जिम्मेदार! अब क्या होगा ?

India reaction on Khalistani threats in Canada: खालिस्तानी संगठनों की ओर से हाल ही में कनाडा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों को धमकी देने (India reaction on Khalistani threats in Canada) का मामला सामने आया है। यह घटना भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, खासकर तब जब यह लगातार दूसरी बार है जब ऐसे संगठनों ने विदेश में भारतीय हितों को निशाना बनाया है। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा (MEA statement on Khalistani issue) कि विदेशी धरती पर भारतीय दूतावासों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजबान देश, यानी कनाडा सरकार (Indian consulates threatened in Canada)की है। उन्होंने कहा,"जब भी हमें सुरक्षा को लेकर कोई चिंता होती है, तो हम उसे संबंधित देश के सामने स्पष्ट रूप से उठाते हैं।"