Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

खालिस्तानी धमकियों पर भारत का सख्त संदेश: कनाडा सरकार जिम्मेदार! अब क्या होगा ?

India reaction on Khalistani threats in Canada: कनाडा में भारतीय दूतावासों को खालिस्तानी संगठनों से धमकी मिलने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है।

भारत

MI Zahir

Sep 19, 2025

India reaction on Khalistani threats in Canada
कनाडा में प्रदर्शन करते खालिस्तानी संगठन। (फोटो: एक्स हैंडल विकासप्रतापसिंह राठौर.)

India reaction on Khalistani threats in Canada: खालिस्तानी संगठनों की ओर से हाल ही में कनाडा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों को धमकी देने (India reaction on Khalistani threats in Canada) का मामला सामने आया है। यह घटना भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, खासकर तब जब यह लगातार दूसरी बार है जब ऐसे संगठनों ने विदेश में भारतीय हितों को निशाना बनाया है। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा (MEA statement on Khalistani issue) कि विदेशी धरती पर भारतीय दूतावासों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजबान देश, यानी कनाडा सरकार (Indian consulates threatened in Canada)की है। उन्होंने कहा,"जब भी हमें सुरक्षा को लेकर कोई चिंता होती है, तो हम उसे संबंधित देश के सामने स्पष्ट रूप से उठाते हैं।"

ये भी पढ़ें

कनाडा ने कबूला- खालिस्तानी आतंकियों को हिंसा फैलाने के लिए वही करता है फंडिंग, कहा- बब्बर खालसा…
विदेश
image

भारत ने दी जानकारी, सुरक्षा परामर्श जारी

रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि हाल ही में भारत और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के बीच इस विषय पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि यह बातचीत दोनों देशों के बीच होने वाले नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा परामर्श का हिस्सा थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है।

खालिस्तानी गतिविधियों पर भारत की चिंता

भारत लगातार यह मुद्दा उठाता रहा है कि कनाडा में कुछ चरमपंथी समूह खालिस्तान के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे न सिर्फ भारत की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, बल्कि भारत-कनाडा संबंधों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है।

क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय नियम ?

वियना कन्वेंशन के तहत, किसी भी देश में स्थित दूतावासों और कांसुलेट्स की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेजबान देश की होती है। ऐसे में यदि कनाडा में भारतीय मिशनों को धमकी दी जाती है, तो कनाडा सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह सुरक्षा सुनिश्चित करे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करे।

भारत का स्पष्ट रुख

भारत ने कनाडा से स्पष्ट रूप से मांग की है कि वह खालिस्तानी संगठनों की गतिविधियों पर लगाम लगाए और भारतीय कूटनीतिक परिसरों को पूरी सुरक्षा दे। विदेश मंत्रालय का यह रुख दिखाता है कि भारत अब ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा।

भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला

बहरहाल कनाडा में भारतीय दूतावासों को धमकियों का मिलना भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। भारत ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और कनाडा सरकार से स्पष्ट जवाबदेही की उम्मीद जताई है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कनाडा सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

19 Sept 2025 08:05 pm

Published on:

19 Sept 2025 08:04 pm

Hindi News / National News / खालिस्तानी धमकियों पर भारत का सख्त संदेश: कनाडा सरकार जिम्मेदार! अब क्या होगा ?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.