रूस-यूक्रेन के बीच जंग क्या है भारत का रुख, क्या है डिप्लमैटिक दुविधा

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर सभी देशों के अपना रुख स्पष्ट किया है परंतु भारत का रुख अभी भी संतुलित है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे?

रूस और यूक्रेन में जंग के बीच भारत का स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। जबसे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली है भारत का रुख स्वतंत्र और संतुलित ही देखने को मिला है। भारत ने खुलकर दोनों में से किसी को भी खुलकर समर्थन नहीं किया है। जब रूस ने हमले की घोषणा की तब भी यूएन में भारत के शीर्ष राजनयिक ने इसपर केवल खेद जताया और कहा कि स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। इसके बाद ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक के बाद एक धमाके करने शुरू कर दिए। फिर भी भारत की तरफ से शांति की अपील की गई और इस तनाव को खत्म करने की भी अपील सुनाई दी। परंतु सवाल ये है कि भारत के समक्ष कैसी कूटनीतिक दुविधा है? उसका स्पष्ट रुख अभी तक सामने क्यों नहीं आया है? तो चलिए कुछ बिंदुओं में समझते :

