Russian IL-76 Aircraft से भारत ने पहली बार हवाई कार्गो अंटार्कटिका भेजा सामान, जानिए क्यों

India launched first direct air cargo mission to Antarctica: भारत 1981 से अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है। अब तक सभी सामग्री समुद्री जहाजों के माध्यम से भेजी जाती थी, क्योंकि वैज्ञानिक उपकरणों का भार अधिक होता है। हालांकि, हाल के वर्षों में भू-राजनीतिक परिस्थितियों, परमिट में देरी और महामारी के बाद सप्लाई चैन बाधित होने से गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (एनसीपीओआर) को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एनसीपीओआर के निदेशक थंबन मेलोथ के अनुसार पिछलेे दो मिशन में जरूरी सामग्री में देरी से अनुसंधान प्रभावित हुआ। इसी वजह से पहली बार हवाई कार्गो से सामान भेजा गया।