क्या भारत और सिंगापुर एविएशन और डिजिटल दुनिया में मचाएंगे धूम ? जानिए नई पार्टनरशिप की पूरी कहानी!

India-Singapore aviation agreement: भारत और सिंगापुर के बीच सिविल एविएशन (India Singapore aviation), ट्रेनिंग, रिसर्च और डिजिटल कनेक्टिविटी पर बड़ा समझौता (Civil aviation agreement) हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग (Lawrence Wong) ने गुरुवार को नई दिल्ली में मुलाकात कर कई अहम क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति जताई। वोंग ने कहा कि भारत और सिंगापुर की पार्टनरशिप (Aviation training partnership) साझा मूल्यों और गहरे विश्वास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एक अस्थिर और बदलती दुनिया में यह पार्टनरशिप (Digital cooperation India Singapore) और भी महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) से मुलाकात के बाद वोंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देशों के बीच लोगों का आपसी जुड़ाव हमारी मजबूती का आधार है। भारत और सिंगापुर मिलकर नए अवसरों का लाभ उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।