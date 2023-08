Aditya-L1 Launched :भारत का सौर मिशन शुरू, दो सितंबर को लांच होगा आदित्य- L1

Aditya-L1 Launched On 2 September :भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो दो सिंतबर 2023 को सूर्य की कक्षा में तैनात करने के लिए लांच किया जाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने सौर मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। सौर मिशन के लिए आदित्य एल 1 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लांच किया जाएगा।



इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश एम देसाई ने बताया कि इस उपग्रह आदित्य एल 1 की यात्रा 127 दिन में पूरी होगी। इस दौरान यह 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस उपग्रह को सूर्य के हैला आर्बिट के पास तैनात किया जाएगा। यहां पर एल 1 बिंदु होता है। यह बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीचोबीच स्थिति है। इसे पीएसएलवी राकेट से लांच किया जाएगा।



इसरो प्रमुख के सोमनाथ ने बताया है कि आदित्य एल 1 के सूर्य मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी टीम फिर से जुट गई है। चंद्रयान की सफल अवतरण के बाद अब हमारा अगला मिशन यही है। हम इसे सफल बनाने के लिए हर तैयारी कर रहे हैं। इसे दो सिंतबर 2023 को पीएसएलवी राकेट के माध्यम से लांच किया जाएगा।



