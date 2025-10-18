Patrika LogoSwitch to English

भारत में अभी भी फांसी, क्या सजा का तरीका बदलेगा? दुनिया में कैसे दे रहे मृत्युदंड?

दुनिया भर में अलग-अलग तरीकों से फांसी की सजा दी जाती है। भारत में फंदे से लटकाकर फांसी दिए जाने का चलन है। सुप्रीम कोर्ट में मौत की सजा पाए कैदियों को फांसी की जगह घातक इंजेक्शन से मौत चुनने का विकल्प देने की मांग की गई है। पढ़ें पूरी खबर ...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 18, 2025

Banswara Crime College student commits suicide after harassed Red Diary reveals secret of accused court awards harsh punishment

कोर्ट, प्रतिकात्मक फोटो (फाइल फोटो पत्रिका)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इन दिनों एक अहम याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें मौत की सजा पाए कैदियों को फांसी की जगह घातक इंजेक्शन से मौत चुनने का विकल्प देने की मांग की गई है। भारत सरकार इस पर राजी नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार समय के साथ बदलना नहीं चाहती। दुनिया के अलग-अलग देशों में मौत की सजा के अलग प्रावधान हैं।

हर साल कितने लोगों को मृत्युदंड?

एमनेस्टी इंटरनेशनल के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में दुनियाभर में कुल 1,153 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, जो 2022 की तुलना में 31% अधिक थी। यह 2015 के बाद सबसे अधिक संख्या है, जब 1,634 फांसी दर्ज की गई थीं। इसमें चीन का डेटा शामिल नहीं हैं, वहां हजारों लोगों को गुप्त रूप से सजा दी जाती है। 2023 में मौत की सजा सुनाए जाने के मामलों में भी 20% की बढ़ोतरी हुई, और कुल संख्या 2,428 पहुंची।

कौन-से देश मृत्युंदड देने में सबसे आगे?

दुनिया के 70% से ज्यादा देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, जबकि 55 देश, जिनमें भारत, अमरीका, चीन और ज्यादातर इस्लामिक देश शामिल हैं, अब भी इसे लागू करते हैं। एमनेस्टी के अनुसार चीन, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और अमरीका उन देशों में हैं जहां सबसे अधिक फांसियां दी जाती हैं। उत्तर कोरिया में भी नियमित रूप से फांसी दी जाने की आशंका है, हालांकि इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।

किन देशों ने इस सजा को समाप्त किया?

112 देशों ने मृत्युदंड पूरी तरह समाप्त कर दिया है। 2024 में कजाखस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सिएरा लियोन और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने इसे कानूनी रूप से खत्म किया। इक्वेटोरियल गिनी और जांबिया ने केवल गंभीर अपराधों तक इसे सीमित किया है। मलेशिया ने 2023 में 11 अपराधों के लिए अनिवार्य फांसी समाप्त की, जबकि घाना ने मृत्युदंड को पूरी तरह खत्म कर दिया।

अलग-अलग देशों में मृत्युदंड कैसे देतें हैं?

  • दुनिया में मृत्युदंड देने के प्रमुख तरीके फांसी, गोली मारना, बिजली से मारना, घातक इंजेक्शन और सिर काटना हैं। घातक इंजेक्शन का इस्तेमाल चीन, वियतनाम और अमेरिका जैसे देश करते हैं।
  • अमेरिका में बिजली से मारने की विधि भी अपनाई जाती है। कैदी को कुर्सी पर बांधकर सिर पर नम स्पंज और धातु की टोपी लगाई जाती है, फिर 500 से 2000 वोल्ट की बिजली के झटके दिए जाते हैं। कुछ राज्यों में नाइट्रोजन गैस से मौत दी जाती है।
  • अफगानिस्तान, भारत, ईरान, जापान, मलेशिया, नाइजीरिया आदि फांसी देते हैं। ईरान में सार्वजनिक फांसी दी जाती है।
  • चीन, इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, सोमालिया, ताइवान और यमन में कैदी पर गोली से निशाना लगाया जाता है।
  • सऊदी अरब आज भी सार्वजनिक रूप से तलवार से सिर काटकर मृत्युदंड देता है। दोषी और जल्लाद दोनों सफेद वस्त्र पहनते हैं।

Published on:

18 Oct 2025 07:04 am

Hindi News / National News / भारत में अभी भी फांसी, क्या सजा का तरीका बदलेगा? दुनिया में कैसे दे रहे मृत्युदंड?

