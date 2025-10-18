भारत में अभी भी फांसी, क्या सजा का तरीका बदलेगा? दुनिया में कैसे दे रहे मृत्युदंड?

एमनेस्टी इंटरनेशनल के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में दुनियाभर में कुल 1,153 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, जो 2022 की तुलना में 31% अधिक थी। यह 2015 के बाद सबसे अधिक संख्या है, जब 1,634 फांसी दर्ज की गई थीं। इसमें चीन का डेटा शामिल नहीं हैं, वहां हजारों लोगों को गुप्त रूप से सजा दी जाती है। 2023 में मौत की सजा सुनाए जाने के मामलों में भी 20% की बढ़ोतरी हुई, और कुल संख्या 2,428 पहुंची।