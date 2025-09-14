Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

India vs Pakistan: मैच देखने जाने पर नहीं करे ये गलती वरना हो सकती है जेल और 7 लाख का जुर्माना, एडवाइजरी की जारी

Aisa Cup 2025: सिक्योरिटी ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड इवेंट्स ने स्टेडियम में उन सामानों की लिस्ट जारी की है जिनको स्टेडियम में नहीं ले जा सकते। लिस्ट जारी करते हुए कहा कि यदि कोई दर्शक ये सामान ले जाते पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी।

भारत

Ashib Khan

Sep 14, 2025

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है (Photo-X)

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के मैच शुरू होने में अब बस चंद पलों का समय बाकी है। इस मैच के विरोध में प्रदर्शन हो रहे है। इसी बीच दुबई पुलिस ने दर्शकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर चेतावनी दी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि मैच के दौरान जो भी प्रशंसक या खिलाड़ी के हित को खतरे में डालेगा,उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर तीन महीने तक की जेल की सजा होगी साथ ही 30 हजार दिनार यानी 7.2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। 

इन चीजों को ले जाने पर रहेगी रोक

बता दें कि सिक्योरिटी ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड इवेंट्स ने स्टेडियम में उन सामानों की लिस्ट जारी की है जिनको स्टेडियम में नहीं ले जा सकते। लिस्ट जारी करते हुए कहा कि यदि कोई दर्शक ये सामान ले जाते पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। इन सामानों में छाते, बड़े कैमरे, सेल्फी स्टीक, पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ, रिमोट से चलने वाली डिवाइस, नुकीले पदार्थ, झंडे और कांच से बनी हुई चीजें शामिल हैं।

image

भारत में किया जा रहा विरोध

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला मैच है। इस मैच को लेकर विपक्षी पार्टियों सहित देश के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रविवार को मैच के विरोध में प्रदर्शन किया। मैच को लेकर शिवसेना (UBT) नेता ने मुंबई के होटलों को भी धमकी दी है। शरद कोली ने कहा कि अगर भारत-पाकिस्तान का मैच दिखाया तो होटल तोड़ देंगे।

पीड़ितों ने भी किया मैच का विरोध

जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी एशान्या ने मैच का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारा विरोध नहीं है। यह विरोध उन 26 परिवारों का है, जिनके घर के लोग शहीद हुए हैं। यह विरोध हर उस परिवार का है, जिनके घर से सैनिक शहीद हुए। इसका विरोध हर घर से है।

लोग मुकाबले का कर रहे बायकॉट

उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर लगातार इसके खिलाफ पोस्ट कर रही हूं। मेरे पास अभी तक एक भी ऐसा शख्स नहीं आया, जिसने बोला हो कि आप गलत कह रही हैं। हर एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है। वो लोग भी इस मुकाबले का बायकॉट कर रहे हैं।

कांग्रेस ने भी किया मैच का विरोध

मैच को लेकर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा- एक भारतीय होने के नाते और एक जागरूक भारतीय होने के नाते, पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ जो हुआ, उनके परिवारों और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं निश्चित रूप से इस मैच के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान के साथ हर चीज का बहिष्कार करने का फैसला किया, अगर हमने पानी रोकने का फैसला किया, अगर हमने पाकिस्तानी चैनलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, अगर हमने व्यापार बंद करने का फैसला किया, अगर हमने कलाकारों को भारत और पाकिस्तान के आने-जाने से रोकने का फैसला किया, तो मुझे आश्चर्य है कि यह भारत-पाकिस्तान मैच क्यों हो रहा है।

IND vs UAE Match Highlights

