India vs Pakistan: मैच देखने जाने पर नहीं करे ये गलती वरना हो सकती है जेल और 7 लाख का जुर्माना, एडवाइजरी की जारी

मैच को लेकर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा- एक भारतीय होने के नाते और एक जागरूक भारतीय होने के नाते, पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ जो हुआ, उनके परिवारों और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं निश्चित रूप से इस मैच के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान के साथ हर चीज का बहिष्कार करने का फैसला किया, अगर हमने पानी रोकने का फैसला किया, अगर हमने पाकिस्तानी चैनलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, अगर हमने व्यापार बंद करने का फैसला किया, अगर हमने कलाकारों को भारत और पाकिस्तान के आने-जाने से रोकने का फैसला किया, तो मुझे आश्चर्य है कि यह भारत-पाकिस्तान मैच क्यों हो रहा है।