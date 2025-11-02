IMD Alert: बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर, 2 से 7 नवंबर तक इन राज्यों में होगी बारिश; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

India Weather Alert November: मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश और तूफान आने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 4 नवंबर 2025 (India weather November) से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance 2025) पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा, जिससे पहाड़ों पर ठंड बढ़ेगी। वहीं, बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal low) के पूर्व-मध्य हिस्से और म्यांमार तट के पास निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके असर से 2 नवंबर को अंडमान-निकोबार में कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। यह सिस्टम धीरे-धीरे मजबूत होकर आगे बढ़ेगा, जिससे पूरे हफ्ते मौसम बदलेगा।