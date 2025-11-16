IMD Alert: इन राज्यों में भारी बारिश होगी, मध्य भारत में शीत लहर, जानें 16 से 22 नवंबर तक मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से मौसम में बदलाव आने वाला है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, साथ ही सुबह के समय हल्की धुंध भी दिख सकती है। पिछले 24 घंटों में यहां करीब 12 किमी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना बन रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। इससे सुबह और शाम को कोहरा बढ़ने की आशंका है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, 16 से 21 नवंबर तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में सबसे कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। कुल मिलाकर, पूरा सप्ताह दिल्ली-एनसीआर में काफी सर्दी रहने की संभावना है।