IMD Alert: इन राज्यों में भारी बारिश होगी, मध्य भारत में शीत लहर, जानें 16 से 22 नवंबर तक मौसम का हाल

फाइल फोटो-पत्रिका
India Weather Forecast November 2025: भारत में कई जगह गर्मी की विदाई और सर्दी की आहट के बाद मौसम करवट ले रहा है । अब सर्दी धीरे-धीरे रंग दिखा रही है। अलग-अलग राज्यों में मौैसम का हाल अलग-अलग नजर आ रहा है। मौसम विभाग (IMD Weather Bulletin) के अनुसार अब दक्षिण में सर्दी और बारिश का जोर रहेगा । मौसम विभाग के 16 नवंबर 2025 को जारी नये अलर्ट के अनुसार दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का दौर (India Weather Forecast November 2025) शुरू हो गया है। जबकि मध्य और कुछ उत्तरी इलाकों में शीत लहर का प्रकोप रहेगा। यह पूर्वानुमान 16 से 22 नवंबर तक के लिए जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से मौसम में बदलाव आने वाला है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, साथ ही सुबह के समय हल्की धुंध भी दिख सकती है। पिछले 24 घंटों में यहां करीब 12 किमी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना बन रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। इससे सुबह और शाम को कोहरा बढ़ने की आशंका है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, 16 से 21 नवंबर तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में सबसे कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। कुल मिलाकर, पूरा सप्ताह दिल्ली-एनसीआर में काफी सर्दी रहने की संभावना है।
मौसम महकमे के मुताबिक तमिलनाडु और केरल में बारिश का तांडव (Thunderstorm Kerala)रहेगा। वहीं 18 से 22 नवंबर तक तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और गरज के साथ झमाझम बरसात होगी। जबकि 16 से 20 नवंबर तक केरल में यही स्थिति रहेगी। इसके अलावा 16-17 नवंबर को तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बहुत भारी वर्षा संभव है।
मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश और अंडमान में अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत 17-18 नवंबर को तटीय आंध्र, यनम और रायलसीमा में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि 18 से 21 नवंबर तक अंडमान निकोबार में मूसलाधार बरसात होगी। इसके अलावा 16 से 19 नवंबर को अंडमान में 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान पेड़ उखड़ने व बिजली कटने की आशंका है।
मौसम महकमे के मुताबिक 16 से 20 नवंबर तक तमिलनाडु, केरल, माहे, तटीय आंध्र और रायलसीमा में बिजली गिरने की चेतावनी है। उधर मध्य भारत में ठिठुरन रहेगी। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 17 नवंबर को शीत लहर चलेगी और 18 व 19 को गंभीर शीत लहर चलने की संभावना है। पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में 17 से 18 नवंबर को अलग-अलग ठंड का असर रहेगा। पूर्वी राजस्थान व छत्तीसगढ़ में 17-19 नवंबर को शीत लहर चलेगी। जबकि झारखंड में 17 नवंबर को तापमान 4-5 डिग्री तक गिर सकता है।
