Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Alert: इन राज्यों में भारी बारिश होगी, मध्य भारत में शीत लहर, जानें 16 से 22 नवंबर तक मौसम का हाल

India Weather Forecast November 2025: दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में सोमवार से मौसम बदलेगा, हल्के बादल-धुंध रहेगी और 16-21 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 8°C तक गिरेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 16, 2025

rain alert new

फाइल फोटो-पत्रिका

India Weather Forecast November 2025: भारत में कई जगह गर्मी की विदाई और सर्दी की आहट के बाद मौसम करवट ले रहा है । अब सर्दी धीरे-धीरे रंग दिखा रही है। अलग-अलग राज्यों में मौैसम का हाल अलग-अलग नजर आ रहा है। मौसम विभाग (IMD Weather Bulletin) के अनुसार अब दक्षिण में सर्दी और बारिश का जोर रहेगा । मौसम विभाग के 16 नवंबर 2025 को जारी नये अलर्ट के अनुसार दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का दौर (India Weather Forecast November 2025) शुरू हो गया है। जबकि मध्य और कुछ उत्तरी इलाकों में शीत लहर का प्रकोप रहेगा। यह पूर्वानुमान 16 से 22 नवंबर तक के लिए जारी किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में गिरेगा तापमान, सर्दी तेज होगी

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से मौसम में बदलाव आने वाला है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, साथ ही सुबह के समय हल्की धुंध भी दिख सकती है। पिछले 24 घंटों में यहां करीब 12 किमी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना बन रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। इससे सुबह और शाम को कोहरा बढ़ने की आशंका है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, 16 से 21 नवंबर तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में सबसे कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। कुल मिलाकर, पूरा सप्ताह दिल्ली-एनसीआर में काफी सर्दी रहने की संभावना है।

तमिलनाडु और केरल में बारिश का तांडव रहेगा (Heavy Rain Tamil Nadu)

मौसम महकमे के मुताबिक तमिलनाडु और केरल में बारिश का तांडव (Thunderstorm Kerala)रहेगा। वहीं 18 से 22 नवंबर तक तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और गरज के साथ झमाझम बरसात होगी। जबकि 16 से 20 नवंबर तक केरल में यही स्थिति रहेगी। इसके अलावा 16-17 नवंबर को तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बहुत भारी वर्षा संभव है।

अंडमान निकोबार में मूसलाधार बरसात होगी

मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश और अंडमान में अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत 17-18 नवंबर को तटीय आंध्र, यनम और रायलसीमा में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि 18 से 21 नवंबर तक अंडमान निकोबार में मूसलाधार बरसात होगी। इसके अलावा 16 से 19 नवंबर को अंडमान में 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान पेड़ उखड़ने व बिजली कटने की आशंका है।

मध्य भारत में ठिठुरन रहेगी(Cold Wave Madhya Pradesh)

मौसम महकमे के मुताबिक 16 से 20 नवंबर तक तमिलनाडु, केरल, माहे, तटीय आंध्र और रायलसीमा में बिजली गिरने की चेतावनी है। उधर मध्य भारत में ठिठुरन रहेगी। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 17 नवंबर को शीत लहर चलेगी और 18 व 19 को गंभीर शीत लहर चलने की संभावना है। पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में 17 से 18 नवंबर को अलग-अलग ठंड का असर रहेगा। पूर्वी राजस्थान व छत्तीसगढ़ में 17-19 नवंबर को शीत लहर चलेगी। जबकि झारखंड में 17 नवंबर को तापमान 4-5 डिग्री तक गिर सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Weather Forecast

मौसम समाचार

Published on:

16 Nov 2025 07:52 pm

Hindi News / National News / IMD Alert: इन राज्यों में भारी बारिश होगी, मध्य भारत में शीत लहर, जानें 16 से 22 नवंबर तक मौसम का हाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

पिता लालू और मां राबड़ी देवी को लेकर रोहिणी आचार्य ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

rohini acharya | lalu family feud
राष्ट्रीय

Tej Pratap News: ‘NDA का करेंगे समर्थन’, पार्टी और परिवार से बेदखल करने पर तेज प्रताप ने लिया बदला; बहन रोहिणी को दिया बड़ा ऑफर

NDA का समर्थन करेगी तेज प्रताप की पार्टी
राष्ट्रीय

कांग्रेस ने जदयू और बीजेपी से छीनी तीन सीटें और गंवा दी 16, जानें उन पर किसको हराया

कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत की दर्ज
राष्ट्रीय

लालू परिवार में और बढ़ा अंदरूनी कलह, रोहिणी आचार्या के बाद तीन और बहनें राबड़ी आवास छोड़कर दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्या और अन्य बहनें
पटना

चुनाव परिणाम 2025: ‘सपनों की दुनिया में CM बन रहा था तेजस्वी…’ RJD की करारी हार पर भड़के लालू के पुराने साथी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.