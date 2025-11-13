Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert: दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग का इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट

IMD Alert: मौसम विभाग के अनुसार, तमिलनाडु में 13 और 16-18, केरल और माहे में 13 और 17-19 , तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में 17-19 नवंबर के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 13, 2025

Heavy Rain Alert for southern states of india

दक्षिण राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

IMD Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के अलग-अलग मौसमों में बदलाव को लेकर नई चेतावनी जारी की है। उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ने वाला है। वहीं, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में इन राज्यों में बरसात होने की संभावना है।

उत्तर भारत में शून्य से नीचे तापमान

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के समुद्र तट वाले द्वीप में क्रैके की चट्टानें पड़ रही हैं। लाहौल-स्पीति, मनाली, शिखर, शिखर और रुद्राप्रयाग में पारा शून्य डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे चला गया है। कई जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे सड़कें बंद हो गई हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जम्मू-कश्मीर में 16 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादल छाए रहेंगे और लैंड रेन-बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली—यहां सुबह-शाम घना कोहरा और ठिठुरन बढ़ी है।

मध्य प्रदेश-राजस्थान-छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं होने से उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड को और बढ़ा दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, और जबलपुर सहित एमपी के अधिकांश शहरों में कॉन्सेंटिव डे तेज़ शीतलहर चल रही है। IMD के मुताबिक 16 नवंबर तक यह स्थिति बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी ठंड ने जोर पकड़ लिया है। रायपुर, बिलासपुर, और दुर्ग समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर और चूरू जैसे जिलों में भी सर्दी तेज होने वाली है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड, कोहरा संकट

उत्तर प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है, लेकिन पछुआ के कारण रात के तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। नासिक, वाराणसी, और समेकन सहित पूर्वी यूपी के अपवित्र में अगले तीन-चार दिनों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक और गिर सकता है। बिहार में सुबह-शाम घने जंगल और ठंड का असर साफ दिख रहा है। पटना और भागलपुर में दिन में धूप के साथ रातें ठिठुरन भरी हो गईं। दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर ठंड में और गिरावट आएगी।

दक्षिण भारत में भारी बारिश, तूफान-तूफान की आशंका

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने समुद्री चक्रवात के कारण तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। केरल के कई सैलून में रेड जारी की गई है। तूफान-तूफान, गड़गड़ाहट-चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी है। लक्षद्वीप में भी तेज़ हवाएँ और बारिश का दौर जारी रहेगा।

Blast in Delhi

Published on:

13 Nov 2025 10:19 pm

Hindi News / National News / IMD Alert: दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग का इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट

