IMD Alert: दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग का इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट

IMD Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के अलग-अलग मौसमों में बदलाव को लेकर नई चेतावनी जारी की है। उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ने वाला है। वहीं, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में इन राज्यों में बरसात होने की संभावना है।