Delhi Blast: कौन है उमर का हैंडलर उकासा? जिसने 2022 में रची दिल्ली धमाके की प्लानिंग

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को लेकर जांच एजेंसियों नए-नए खुलासे कर रही हैं। जांच एजेंसियों ने आतंकी साजिश की जड़ का पता तुर्किये स्थित एक हैंडलर से लगाया है। धमाके का मास्टरमाइंड अबू उकासा (कोड नेम) का नाम सामने आया है। उसने कथित तौर पर अल-फलाह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमर उन नबी के नेतृत्व वाले मॉड्यूल का निर्देशन किया था। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, उकासा दिल्ली स्थित मॉड्यूल और प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) तथा अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएच) के संचालकों के बीच प्राथमिक कड़ी के रूप में काम करता था।