मौसम फिर बरपाएगा कहर: 27, 28, 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को इन 11 राज्यों में होगी भयंकर बारिश

Disturbance: देश में सर्दी कहर बरपा रही है। जनवरी के आखिर और फरवरी की शुरुआत का मौसम कड़ाके की ठंड और बारिश के नाम रहने वाला है। 27 और 28 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली, यूपी और पंजाब सहित 11 राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का येलो अलर्ट है। इसके बाद 29 और 30 जनवरी को बारिश थमते ही बर्फीली उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी और तराई वाले इलाकों में 'बेहद घना कोहरा' छा जाएगा। इधर 31 जनवरी और 1 फरवरी को पहाड़ों पर एक और नया विक्षोभ दस्तक देगा, जिससे कश्मीर से उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप फरवरी के पहले हफ्ते तक बना रहेगा। उत्तर भारत में जनवरी का आखिरी हफ्ता मौसम के लिहाज से बहुत भारी रहने वाला है (India Weather Update 2026)। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार एक नया और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) हिमालयी क्षेत्रों में दस्तक दे चुका है। इसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है, जहां बारिश (IMD Yellow Alert Rain)और तेज हवाएं ठिठुरन और बढ़ा देंगी।