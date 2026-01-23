23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

लाइफस्टाइल

Weather Change Sickness: ठंड और बारिश की उलझन में सेहत का रखें ख्याल, अपनाएं कुछ आसान उपाय

Weather Change Sickness: मौसम जब हर कुछ दिनों में करवट बदलता है, तो उसका असर सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगता है। कभी ठंड, धूप और शाम को बारिश ऐसे उतार-चढ़ाव में शरीर को खुद को ढालने में समय लगता है। यही वजह है कि इस दौरान लोग जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं।



भारत



MEGHA ROY

Jan 23, 2026



Immunity boost in changing weather|फोटो सोर्स –Freepik

Weather Change Sickness: कभी ठंडी हवा, तो कभी अचानक बारिश बदलता मौसम शरीर की इम्युनिटी को सीधा प्रभावित करता है। इस दौरान सर्दी-खांसी, वायरल और थकान जैसी समस्याएं जल्दी घेर लेती हैं। अगर समय रहते सही देखभाल न की जाए, तो छोटी परेशानी भी बड़ी बन सकती है। ऐसे में कुछ आसान लेकिन असरदार हेल्थ आदतें अपनाकर आप बदलते मौसम में खुद को फिट और एनर्जेटिक रख सकते हैं।

बदलते मौसम में सामने आने वाली आम स्वास्थ्य समस्याएं

एलर्जी की परेशानी

मौसम बदलते ही हवा में नमी, धूल और परागकण बढ़ जाते हैं। इससे छींक आना, नाक बहना, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी एलर्जी की शिकायत आम हो जाती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में।

सांस से जुड़ी बीमारियां

तापमान और आर्द्रता में बदलाव फ्लू, सर्दी-जुकाम और कभी-कभी निमोनिया जैसी समस्याओं को बढ़ावा देता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है।

डिहाइड्रेशन का खतरा

गर्मी या उमस में ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसका असर थकान, सिरदर्द, चक्कर और सुस्ती के रूप में दिखाई देता है।

मूड और नींद पर असर

कम धूप या अचानक मौसम बदलने से कुछ लोगों में उदासी, चिड़चिड़ापन और नींद की गड़बड़ी भी देखी जाती है, जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है।

बदलते मौसम में खुद को हेल्दी रखने के आसान तरीके

शरीर के संकेतों को समझें

अगर भूख कम लग रही है, नींद पूरी नहीं हो रही या बिना वजह थकान महसूस हो रही है, तो इसे हल्के में न लें। ये संकेत हो सकते हैं कि शरीर को थोड़े ज्यादा आराम और देखभाल की जरूरत है।

इम्यून सिस्टम को दें मजबूती

मौसम का असर सबसे पहले हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर आहार लें। साथ ही पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है।

पानी पीना न भूलें

मौसम चाहे कैसा भी हो, शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। पानी के साथ नारियल पानी, नींबू पानी और हर्बल चाय अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ज्यादा मीठे ड्रिंक्स और शराब से दूरी बनाकर रखें।

मौसम के अनुसार खानपान रखें हल्का

गर्मी और उमस में हल्का और ताजा खाना शरीर को राहत देता है। तरबूज, खीरा, संतरा, अंगूर जैसे फल शरीर को ठंडक देते हैं और पानी की कमी नहीं होने देते।दही, छाछ और पुदीना पाचन को बेहतर बनाते हैं। बहुत ज्यादा तला-भुना और मसालेदार भोजन कम करें।

धूप से त्वचा की सुरक्षा जरूरी

बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाएं, टोपी और धूप का चश्मा पहनें। यह त्वचा को टैनिंग और नुकसान से बचाने में मदद करता है।

लू से बचाव के उपाय अपनाएं

दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। अगर जाना जरूरी हो तो हल्के और सूती कपड़े पहनें और बीच-बीच में छांव में रुकते रहें।

एक्टिव रहना न छोड़ें

रोजाना थोड़ी वॉक, योग या हल्की एक्सरसाइज शरीर और दिमाग दोनों को फिट रखती है। अगर बाहर जाना संभव न हो, तो घर पर ही योग या स्ट्रेचिंग करें।

प्रोबायोटिक्स को बनाएं आदत

दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक फूड्स पेट को स्वस्थ रखते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

साफ-सफाई का रखें ध्यान


हाथों को बार-बार धोना, छींकते-खांसते समय मुंह ढकना और व्यक्तिगत सामान साझा न करना ये छोटी आदतें कई बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं।

Published on:

23 Jan 2026 09:59 am

Hindi News / Lifestyle News / Weather Change Sickness: ठंड और बारिश की उलझन में सेहत का रखें ख्याल, अपनाएं कुछ आसान उपाय

