राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी; इन जिलों में शुरू हुई झमाझम बारिश, कई जिलों में IMD अलर्ट

पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में भी मौसम ने पलटवार किया। गुरुवार को दिनभर 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलीं। शाम के समय बादल छाए और रात को पहले बूंदाबांदी, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। इससे पूरे जिले में ठंडक का असर बढ़ गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ और रामगढ़ क्षेत्रों में भी रात को हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से रविवार तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जैसलमेर में कड़ाके की सर्दी बनी रह सकती है।