IMD Alert: राजस्थान के इन 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ को लेकर ताजा चेतावनी जारी की है। इसके असर से जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने झुंझुनूं, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है।