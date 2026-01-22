IMD Alert: राजस्थान के इन 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी

बारिश के दौरान की तस्वीर (फाइल फोटो)
जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ को लेकर ताजा चेतावनी जारी की है। इसके असर से जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने झुंझुनूं, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 23 जनवरी से प्रदेश के मौसम में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। विशेष रूप से उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की आशंका बनी हुई है, जिससे किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी अंचल और जयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के चुनिंदा इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है।
मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश पर लगातार पश्चिमी विक्षोभों का असर बना रहेगा। 27 और 28 जनवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में फिर से मौसम बिगड़ने के आसार हैं।
हालांकि, 24 और 25 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग