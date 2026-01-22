IMD Orange Alert Rajasthan: ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, राजस्थान के 16 जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी जारी

वहीं कल यानी 23 जनवरी के लिए बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। जिस कारण मौसम विभाग ने कई जिलों में डबल अलर्ट जारी किया है। जिसमें झुंझुनूं, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात, 40-50 KMPH की रफ्तार से तेज हवाएं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।